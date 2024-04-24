«На бюджет!»: Волынец предложила выделять беременным студенткам жилье
И молодых мам, и молодых пап нужно переводить с платного обучения на бюджет, сказала НСН Ирина Волынец.
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в эфире НСН предложила предоставлять студентам, которые стали родителями, специальное жилье, рассчитанное на семью.
Глава республики Карелия Артур Парфенчиков выдвинул предложение платить по 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет после рождения ребенка. Волынец указала на важность того, что с такой инициативой выступил именно глава региона, что обеспечит реализацию задуманного.
«Я поддерживаю такую инициативу. Особенно ценно то, что она исходит от главы региона. Это дает гарантию, что она будет исполнена. Это позволит обеспечить выполнение слов президента России Владимира Путина о том, что нужно раньше рожать, ведь тогда увеличивается вероятность того, что женщина станет многодетной. Это также коррелирует с нашей инициативой. Мы предложили обеспечить студенток, которые стали мамами, детскими комнатами при вузах, где они смогут бесплатно оставлять ребенка на время учебы. Также мы считаем, что необходимо переводить беременных студенток с платного обучения на бюджет. Причем, это должно касается и мам, и молодых пап. Еще мы предлагали предоставлять студентам, которые стали родителями, специальное жилье, рассчитанное на семью, потому что жилищный вопрос для студенческих, молодых семей является одним из самых актуальных», - сказала собеседница НСН.
Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов, отмечает «Радиоточка НСН».
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