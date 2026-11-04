Трамп заявил, что готов признать итоги выборов в конгресс

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в американский конгресс. Об этом он рассказал в интервью New York Times.

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По словам главы Белого дома, он «абсолютно точно готов признать» результаты, пишет RT.

«Мы будем работать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать начала сотрудничества с ними», - подчеркнул Трамп.

Ранее в США состоялись промежуточные выборы в конгресс. По прогнозам СМИ, Демократическая партия получит большинство в сенате, обеспечив себе не менее 51 места, а также возьмет под контроль палату представителей.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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