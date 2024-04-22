«Модно и удобно»: Переход на электронные зачетки сочли безопасным
Олег Кравчук заявил НСН, что эксперимент приживется и станет обычной историей вслед за электронными трудовыми книжками, но в Госдуме просят сохранить и бумажный вариант.
Электронные зачетки быстро «приживутся» в российском обществе, эта идея понравится студентам и будет легко воплощена в жизнь с технической точки зрения, рассказал замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН.
Председатель российского правительства Михаил Мишустин ранее заявил о проведении в России эксперимента по переводу в электронный формат зачетных книжек и студенческих билетов. Участие в эксперименте, который пройдет с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года, будет добровольным.
«Вообще все электронное приживается быстро, у нас в Госуслугах все хорошо работает. Это такая тенденция, все переходит в виртуальную область. Это повышает доступность, а еще это удобно, модно и молодежно. Я думаю, что это не только приживется, это все так и будет работать. Наши хранилища и базы данных защищены, несмотря на огромное количество атак. Даже в Госуслугах можно получить загранпаспорт с биометрией, это абсолютно безопасно. Конечно, очень многие сервисы просто обязаны в онлайн переехать. У нас очень легко переехали таким образом буквально недавно все наши трудовые книжки. Зачетки по объему данных точно меньше… Это обычная техническая операция», - отметил он.
Не удивился эксперименту и председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Идею он поддержал, но призвал сохранить и бумажный формат документов.
«Все документы постепенно переводятся в электронный оборот, это логично. Важно, чтобы студент, если он хочет, мог сохранить бумажный документ», - сказал он в комментарии НСН.
Более неоднозначно к инициативе относится специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин, который предложил для начала вернуться к идее электронных паспортов.
«Я не хочу это комментировать, потому что я до сих пор электронных паспортов не увидел, которые нам тоже обещали», - заключил он.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что переход к электронным документам об образовании станет естественным шагом, поскольку в последние годы все больше личной информации россиян переходит в цифровой формат, передает «Радиоточка НСН».
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