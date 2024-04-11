МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира

В частности, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) занял 33-е место в сфере естественных наук, набрав 81,9 балла. МФТИ в этом списке стал 105-м, СПбГУ - 153-м, Новосибирский госуниверситет - 154-м.

Кроме того, МГУ попал в ТОП-100 в инженерном деле и технологиях, а также в области гуманитарных наук и искусства. В данных рейтингах московский вуз стал 58-м. В сфере наук о жизни и медицины МГУ занял только 273-е место, а Сеченовский университет 285-м.

Ранее студентам и преподавателям МГУ запретили заниматься без прививки от кори, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

