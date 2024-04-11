МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира
Британская аналитическая компания Quacquarelli Symonds представила рейтинг лучших университетов мира в разных областях науки. В список попали и российские вузы.
В частности, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) занял 33-е место в сфере естественных наук, набрав 81,9 балла. МФТИ в этом списке стал 105-м, СПбГУ - 153-м, Новосибирский госуниверситет - 154-м.
Кроме того, МГУ попал в ТОП-100 в инженерном деле и технологиях, а также в области гуманитарных наук и искусства. В данных рейтингах московский вуз стал 58-м. В сфере наук о жизни и медицины МГУ занял только 273-е место, а Сеченовский университет 285-м.
Ранее студентам и преподавателям МГУ запретили заниматься без прививки от кори, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На маршруте ВСМ Москва—Санкт-Петербург будет 16 остановок
- МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира
- ОПЕК: Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай в феврале
- Хачанов выбил Медведева из турнира «Мастерс» в Монте-Карло
- В Тюменской области река Ишим может выйти из русла в субботу
- Принудительную эвакуацию объявили в Харьковской области
- Матыцин: Россия не намерена создавать альтернативу Олимпиаде
- Театр Вахтангова объявил об обновлении репертуара
- Ущерб от паводка в Оренбургской области превысил 40 млрд рублей
- Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт объявила о завершении карьеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru