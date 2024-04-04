Выпускников школ Белгородской области освобождили от ОГЭ и ЕГЭ

Выпускников школ, которые находятся в приграничных районах Белгородской области, освободили от сдачи итоговых экзаменов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, соответствующий приказ министерства просвещения уже подписан и в настоящее время находится на регистрации в Минюсте РФ.

Он уточнил, что выпускники девятых классов могут быть аттестованы по текущей успеваемости, для поступления в вузы потребуется сдать внутренние экзамены.

Ранее в Рособрнадзоре допустили продление моратория на ЕГЭ в новых регионах страны до 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Житенев
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