Выпускников школ Белгородской области освобождили от ОГЭ и ЕГЭ

По его словам, соответствующий приказ министерства просвещения уже подписан и в настоящее время находится на регистрации в Минюсте РФ.

Он уточнил, что выпускники девятых классов могут быть аттестованы по текущей успеваемости, для поступления в вузы потребуется сдать внутренние экзамены.

Ранее в Рособрнадзоре допустили продление моратория на ЕГЭ в новых регионах страны до 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».