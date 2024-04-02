«Студента не заменят»: В ВШЭ рассказали о применении ИИ в дипломных работах

Высшая школа экономики запустила конкурс дипломных работ с использованием искусственного интеллекта. В пресс-службе ВШЭ уточнили, что студенты должны будут подробно описать, какие именно инструменты ИИ использовались в их работе, и какие задачи были выполнены. Победители получат стипендии и право на участие в образовательных интенсивах по искусственному интеллекту от ВШЭ. По словам Груздева, подобный конкурс исключает риск появления работ, которые полностью написаны нейросетью.

«Интерес к использованию искусственного интеллекта при проведении исследований уже сейчас набрал хорошие обороты. Задача конкурса в том, чтобы запустить процесс выявления наиболее удачных практик применения ИИ, позволяющих реально расширить аналитические возможности исследователей, в том числе студентов, и получить новые прорывные научные результаты. При этом не стоит думать, что вместо студентов работы будут писать генеративные модели. Такое как раз правила "Вышки" не приветствуют. Речь о дополнительном стимуле к формированию нового надпредметного навыка, который позволяет вывести свою профессиональную работу на новый уровень», - заявил он.

Ранее Северный арктический федеральный университет разрешил студентам использовать искусственный интеллект при написании диплома. Как пояснила проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова, нейросеть может написать не более 40% текста, напоминает «Радиоточка НСН».

