«Студента не заменят»: В ВШЭ рассказали о применении ИИ в дипломных работах
Конкурс дипломных работ с использованием искусственного интеллекта поможет студентам Высшей школы экономики получить новые знания, заявил представитель НИУ ВШЭ Иван Груздев.
Использование искусственного интеллекта при подготовке исследований поможет студентам выработать дополнительный надпредметный навык, заявил в интервью НСН директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов НИУ ВШЭ Иван Груздев.
Высшая школа экономики запустила конкурс дипломных работ с использованием искусственного интеллекта. В пресс-службе ВШЭ уточнили, что студенты должны будут подробно описать, какие именно инструменты ИИ использовались в их работе, и какие задачи были выполнены. Победители получат стипендии и право на участие в образовательных интенсивах по искусственному интеллекту от ВШЭ. По словам Груздева, подобный конкурс исключает риск появления работ, которые полностью написаны нейросетью.
«Интерес к использованию искусственного интеллекта при проведении исследований уже сейчас набрал хорошие обороты. Задача конкурса в том, чтобы запустить процесс выявления наиболее удачных практик применения ИИ, позволяющих реально расширить аналитические возможности исследователей, в том числе студентов, и получить новые прорывные научные результаты. При этом не стоит думать, что вместо студентов работы будут писать генеративные модели. Такое как раз правила "Вышки" не приветствуют. Речь о дополнительном стимуле к формированию нового надпредметного навыка, который позволяет вывести свою профессиональную работу на новый уровень», - заявил он.
Ранее Северный арктический федеральный университет разрешил студентам использовать искусственный интеллект при написании диплома. Как пояснила проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова, нейросеть может написать не более 40% текста, напоминает «Радиоточка НСН».
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