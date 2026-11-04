Предложено полностью гасить ипотеку семьям с пятью детьми

Российские власти должны полностью погашать задолженность по ипотеке семей с пятью и более детьми, сообщил ТАСС председатель «Партии пенсионеров», вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.

Набиуллина заявила, что льготная ипотека в России должна быть ограничена

По словам депутата, ипотечная процентная ставка должна снижаться по мере увеличения количества детей в семье. Однако это не единственный механизм поддержи.

«Это вопрос погашения оставшейся невыплаченной ипотеки. Если [в семье] три ребенка, мы говорим о том, что это погашение 50%, четыре ребенка - 75%, а пять детей и более - стопроцентное погашение ипотеки», - указал парламентарий.

Отмечается, что вместе с экспертами-экономистами была проведена оценка экономических возможностей государства. Как оказалось, «такие возможности есть».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству доложить о возможностях изменения семейной ипотеки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Пелагия Тихонова
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