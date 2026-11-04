В Ормузском проливе на минах подорвались четыре танкера

«Четыре судна... намеревавшихся пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива, были подорваны на морских минах и продолжают гореть», — отмечается в заявлении КСИР.

Два судна были задержаны. Кроме того, военные поразили и сбили над проливом беспилотник MQ9.

Ранее в Иране заявили о захвате в Ормузском проливе американского автономного подводного аппарата Remus 600, напоминает Ura.ru.

