В Ормузском проливе на минах подорвались четыре танкера

Четыре танкера с нефтью подорвались на минах к югу от Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

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«Четыре судна... намеревавшихся пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива, были подорваны на морских минах и продолжают гореть», — отмечается в заявлении КСИР.

Два судна были задержаны. Кроме того, военные поразили и сбили над проливом беспилотник MQ9.

Ранее в Иране заявили о захвате в Ормузском проливе американского автономного подводного аппарата Remus 600, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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