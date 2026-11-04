Российские батутисты впервые за 7 лет выступят на ЧМ под флагом РФ
4 ноября в китайском Нанкине стартует чемпионат мира по прыжкам на батуте, сообщает ТАСС.
Он станет первым за семь лет мировым первенством, на котором спортсмены из России будут выступать под флагом своей страны. В заявку российской сборной на ЧМ вошли 26 спортсменов. Обладатели первых комплектов наград определятся 7 ноября - станут известны победители командных финалов у мужчин и женщин в акробатической дорожке и двойном минитрампе.
Последний раз российские прыгуны выступали на чемпионате мира под флагом своей страны в 2019 году в Токио. На предыдущем мировом первенстве, проходившем год назад в Памплоне, россияне завоевали одну золотую, четыре серебряных и одну бронзовую награду.
Ранее в ОКР назвали российских спортсменов самыми проверяемыми на допинг в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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