СМИ: Запад раскололся на три лагеря из-за подхода к переговорам с Россией

Они придерживаются принципиально разных подходов к отношениям с Москвой. Первый подход отстаивают переговорщики из США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Второй представляют лидер Финляндии Александр Стубб и глава правительства Норвегии Юнас Гар Стере.

Третий подход заключается в том, что переговоры с РФ не только бесполезны, но и вредны. Такое мнение популярно в странах Прибалтики и Польше. При этом у всех трех подходов есть свои слабые места.

Ранее президент Болгарии призвала страны ЕС позвонить Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

