СМИ: Запад раскололся на три лагеря из-за подхода к переговорам с Россией
Западные страны раскололись на три лагеря из-за подхода к переговорам с Россией, сообщает The Financial Times.
Они придерживаются принципиально разных подходов к отношениям с Москвой. Первый подход отстаивают переговорщики из США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Второй представляют лидер Финляндии Александр Стубб и глава правительства Норвегии Юнас Гар Стере.
Третий подход заключается в том, что переговоры с РФ не только бесполезны, но и вредны. Такое мнение популярно в странах Прибалтики и Польше. При этом у всех трех подходов есть свои слабые места.
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