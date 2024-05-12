В России пересмотрят структуру приема в вузы

По словам Чернышенко, акцент будет сделан на специальностях, необходимых для реализации национальных проектов и обеспечения технологического лидерства. По таким направлениям обучения предполагается наращивать объем контрольных цифр приема, указал он.

В 2024 году приемная кампания в российские вузы стартует 20 июня, сообщил ранее Чернышенко.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России следует на федеральном уровне закрепить статус студенческой семьи, передает «Радиоточка НСН».

