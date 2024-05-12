В России пересмотрят структуру приема в вузы
Структуру приема в российские высшие учебные заведения планируется пересмотреть, заявил на заседании профильного комитета Госдумы кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом пишет ТАСС.
По словам Чернышенко, акцент будет сделан на специальностях, необходимых для реализации национальных проектов и обеспечения технологического лидерства. По таким направлениям обучения предполагается наращивать объем контрольных цифр приема, указал он.
В 2024 году приемная кампания в российские вузы стартует 20 июня, сообщил ранее Чернышенко.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России следует на федеральном уровне закрепить статус студенческой семьи, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России пересмотрят структуру приема в вузы
- ПВО сбила в Белгородской области шесть ракет «Точка-У» и шесть реактивных снарядов
- В Белгороде у рухнувшей многоэтажки обвалилась крыша
- Экс-супруга арестованного замминистра Иванова решила продать его внедорожник
- В Белгороде при обрушении подъезда пострадали минимум 10 человек
- Посол: Отношения России и Канады в крайне плохом состоянии
- Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде
- Синегубов: Под Харьковом эвакуировали более 4 тыс. человек
- Миронов: СРЗП не поддержит почти половину кандидатов в новое правительство
- Сегодня в Госдуме рассмотрят кандидатуры в новый кабмин РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru