«Профнепригодность!»: Волынец резко высказалась против телесных наказаний школьников

Низкая зарплата, переработки, провокации со стороны учеников не могут оправдать рукоприкладство учителя, заявила в пресс-центре НСН Ирина Волынец.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в пресс-центре НСН резко высказалась против телесных наказаний школьников.

«Без опыта!»: Работодатели стали чаще нанимать на работу студентов и школьников
«Если учитель занимается рукоприкладством, то он однозначно профнепригоден. Ему делать в профессии нечего. Он мог изначально быть профнепригодным, мог эмоционально выгореть в процессе своей работы. Как только учитель ударил ребенка, этот день должен стать последним днем работы в школе. Низкая зарплата, переработки, провокации со стороны учеников не являются уважительными причинами для того, чтобы закрыть на это глаза», - сказала собеседница НСН.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что возвращать телесные наказания в школы ни в коем случае нельзя, применять такие практики в современном мире антигуманно.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:УчительШколаШкольники

Горячие новости

Все новости

партнеры