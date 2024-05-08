«Профнепригодность!»: Волынец резко высказалась против телесных наказаний школьников
8 мая 202411:54
Александра Веснина
Низкая зарплата, переработки, провокации со стороны учеников не могут оправдать рукоприкладство учителя, заявила в пресс-центре НСН Ирина Волынец.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в пресс-центре НСН резко высказалась против телесных наказаний школьников.
«Если учитель занимается рукоприкладством, то он однозначно профнепригоден. Ему делать в профессии нечего. Он мог изначально быть профнепригодным, мог эмоционально выгореть в процессе своей работы. Как только учитель ударил ребенка, этот день должен стать последним днем работы в школе. Низкая зарплата, переработки, провокации со стороны учеников не являются уважительными причинами для того, чтобы закрыть на это глаза», - сказала собеседница НСН.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что возвращать телесные наказания в школы ни в коем случае нельзя, применять такие практики в современном мире антигуманно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru