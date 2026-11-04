СМИ: Скандал с тюрьмой под Киевом может осложнить вступление Украины в ЕС
Инцидент с носильным удержанием людей в Киевской области может осложнить вступление Украины в ЕС, сообщают «Известия» со ссылкой на европейский источник.
По его словам, ситуация рискует подорвать международный имидж Украины и негативно повлиять на процесс вступления в Евросоюз. Отмечается, что «соблюдение прав человека относится к первому переговорному кластеру, который закрывается в самую последнюю очередь».
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в Европе не реагируют на нарушения со стороны Киева, поскольку несут политическую ответственность за действующие власти Украины, которые создали данный режим. «[Канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен и прочие кураторы, которые выделяют деньги. Разве они не отвечают за этот режим?», - указал политик.
Речь идет о событиях в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. В подвале частного дома удерживали около 40 человек, которых избивали и заставляли платить за освобождение. Среди удерживаемых был и 14-летний подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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