Премьер Канады заявил, что страна откажет в визах российским хоккеистам

Канада не станет выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, сообщает CTV News со ссылкой на премьер-министра страны Марка Карни.

Чехия отказалась выдать визы российским хоккеисткам для участия в юниорском ЧМ

Состязание состоится в конце 2026 - начале 2027 года. Глава правительства отметил, что федерации хоккея некоторых европейских стран, отказавшиеся ранее от игр против РФ, просили канадских коллег «последовать их примеру».

Ранее Латвия и Дания отказались играть со сборной России по хоккею на ЧМ-2027, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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