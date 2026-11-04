Премьер Канады заявил, что страна откажет в визах российским хоккеистам
4 ноября 202605:12
Денис Хоноров
Канада не станет выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, сообщает CTV News со ссылкой на премьер-министра страны Марка Карни.
Состязание состоится в конце 2026 - начале 2027 года. Глава правительства отметил, что федерации хоккея некоторых европейских стран, отказавшиеся ранее от игр против РФ, просили канадских коллег «последовать их примеру».
Ранее Латвия и Дания отказались играть со сборной России по хоккею на ЧМ-2027, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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