Премьер Канады заявил, что страна откажет в визах российским хоккеистам

Состязание состоится в конце 2026 - начале 2027 года. Глава правительства отметил, что федерации хоккея некоторых европейских стран, отказавшиеся ранее от игр против РФ, просили канадских коллег «последовать их примеру».

Ранее Латвия и Дания отказались играть со сборной России по хоккею на ЧМ-2027, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

