Следователи проверяли сына Усольцевой на причастность к исчезновению родителей

Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов проходил проверку на причастность к исчезновению своих родных, сообщает ТАСС.

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Никаких доказательств того, что он как-то связан с исчезновением, в уголовном деле нет. В день пропажи семьи он не был в районе Кутурчинского Белогорья.

В качестве основной версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае по-прежнему рассматривается несчастный случай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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