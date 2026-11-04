Следователи проверяли сына Усольцевой на причастность к исчезновению родителей
4 ноября 202605:35
Денис Постольский
Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов проходил проверку на причастность к исчезновению своих родных, сообщает ТАСС.
Никаких доказательств того, что он как-то связан с исчезновением, в уголовном деле нет. В день пропажи семьи он не был в районе Кутурчинского Белогорья.
В качестве основной версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае по-прежнему рассматривается несчастный случай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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