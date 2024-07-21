Арест Lamborghini и долг в 20 млн: Ивлеевой закрыли выезд из России
Такая мера была принята ФНС, так как блогер Анастасия Ивлеева накопила большие долги по налогам.
Уже несколько месяцев СМИ публикуют информацию о многомилионных долгах по налогам знаменитой телеведущей Анастасии Ивлеевой. Из-за этого ей уже даже блокировали счета и арестовывали имущество. Однако звезда продолжает заниматься бизнесом. Недавно Ивлеева открыла ресторан в Москве, но и с ним случился «голый» скандал.
ДОЛГИ И LAMBORGHINI
Стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла блогеру Анастасии Ивлеевой выезд из страны. По информации Telegram-канала Shot, такая мера была предпринята в связи с тем, что у звезды накопился большой долг по уплате налогов. При этом отмечается, что, если знаменитость попытается пересечь территорию страны, ее остановят пограничники, и ей будет отказано в выезде.
Изначально СМИ сообщали, что долг Ивлеевой перед налоговой составил 11,2 млн рублей. Отмечалось, что в конце мая телеведущая получила два штрафа за уклонение от уплаты налогов на три тысячи рублей и предупреждение, согласно которому, в случае неуплаты налогов, ее счета будут заблокированы. Однако позже в Сети появилась информация, что долг блогера вырос до более чем 11,3 млн рублей, в результате чего ее счета все-таки были заблокированы.
При этом уже в середине июля стало известно, что долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 млн рублей в связи с тем, что к основной сумме задолженности прибавились еще и штрафы за уклонение от уплаты.
Недавно автомобиль Lamborghini Urus Ивлеевой даже арестовали из-за ее неуплаты налогов. По данным Тelegram-канала Shot, на автомобиль наложили запрет на регистрационные действия. Известно, что блогер взяла авто, стоимость которого составляет около 40 млн рублей, в кредит на семь лет.
В итоге в связи с неуплатой налогов 27 июня против Ивлеевой возбудили исполнительное производство.
«ГОЛЫЙ» РЕСТОРАН
При этом, несмотря на огромный долг и претензии со стороны ФНС, недавно знаменитость открыла в Москве ресторан азиатской кухни. Он называется «Nudles by Ivleeva» и находится по адресу Столешников переулок, дом 8 в центре столицы. В беседе с НСН Ивлеева заявила, что гастрономические тренды возвращаются в 2000-е годы.
«Я очень много путешествовала по Азии, мне всегда нравилась азиатская кухня, она одна из любимых. Я считаю, что тренд на азиатскую кухню в столице в скором времени может усилиться. В середине нулевых и до 2012 года был бум суши, потом вьетнамская кухня, азиатская кухня — это уже привычно. В каком-то смысле мы, рестораторы, формируем моду на ту или иную еду. В этом сегменте много достойных игроков, но борьба за потребителя — это в первую очередь вопрос качества. Поэтому чем больше ресторанов, чем больше выбор, тем лучше нашим посетителям и тем разнообразнее и интереснее блюда. А мы с моим партнером и командой постараемся сделать все, чтобы стать первыми», - объяснила она.
При этом ресторатор Александр Пичугин, который помогал Ивлеевой влиться в ресторанный бизнес, подтвердил НСН рост популярности азиатской кухни среди московской публики.
«Существует эффект, когда следующее поколение, более молодое, влияет на предыдущее поколение с точки зрения поведенческих особенностей. Сегодня старшее поколение все больше погружается в интернет и все чаще интересуется тем же, чем молодые. Молодые люди от 11 до 20 лет очень активно интересуются азиатской культурой, потребляют ее в виде контента, а также еды. Их родители хотят разбираться в их интересах и идут пробовать что-то новое», - добавил он.
Между тем, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН заметил, что в случае с ресторанами, которые открывают селебрити, всегда нужно понимать, зачем туда пойдут клиенты: за едой или за открывшей заведение «звездой».
«Все зависит от статуса человека, от отношения людей к этому человеку. У Ивлеевой, конечно, большое количество подписчиков в разных социальных сетях. Дальше возникнет вопрос, удовлетворит ли клиентов качество еды, соотношение цена/качество, предоставляемые услуги? Обычно рестораторы таким занимаются, а дальше смотрят, получается или не получается. Стоит вопрос: вы туда идете за едой или за знаменитостью? Я не могу сказать, что азиатскую еду в Москве очень хорошо принимают, хотя лапша для нас – привычное блюдо, супы с лапшой и так далее», - отметил он.
В свою очередь омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН усомнился в успехе ресторана Ивлеевой.
«Я очень скептически отношусь к любым ресторанам, которые открывают селебрити. Это не их профильный бизнес, он очень проблематичный, а "звезды" не являются профессионалами в этой сфере. В данном случае я не думаю, что роль репутации Ивлеевой как-то повлияет на посещаемость ресторана», - заключил он.
В начале июня на Анастасию Ивлееву заявили в ФАС за провокационный слоган ее ресторана в Москве. Активисты движения посчитали рекламную кампанию «Suck It» («Соси это») оскорбительной. Однако сама Ивлеева пояснила, что «Suck It» стоит переводить как «втягивай лапшу».
Двусмысленность нашли и в названии ресторана — слово Nudles напоминает Nudes, что в переводе означает «обнаженный». Активисты сразу припомнили скандальную «голую вечеринку» Ивлеевой. Они призвали привлечь блогера к административной ответственности и обязать удалить рекламу, размещенную в том числе на вывеске, а также изменить название бара.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что азиатская кухня непривычна для москвичей, но на первых порах посетители пойдут в бар Ивлеевой из-за ее популярности.
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