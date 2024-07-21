Арест Lamborghini и долг в 20 млн: Ивлеевой закрыли выезд из России

ДОЛГИ И LAMBORGHINI

Стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла блогеру Анастасии Ивлеевой выезд из страны. По информации Telegram-канала Shot, такая мера была предпринята в связи с тем, что у звезды накопился большой долг по уплате налогов. При этом отмечается, что, если знаменитость попытается пересечь территорию страны, ее остановят пограничники, и ей будет отказано в выезде.

Изначально СМИ сообщали, что долг Ивлеевой перед налоговой составил 11,2 млн рублей. Отмечалось, что в конце мая телеведущая получила два штрафа за уклонение от уплаты налогов на три тысячи рублей и предупреждение, согласно которому, в случае неуплаты налогов, ее счета будут заблокированы. Однако позже в Сети появилась информация, что долг блогера вырос до более чем 11,3 млн рублей, в результате чего ее счета все-таки были заблокированы.

При этом уже в середине июля стало известно, что долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 млн рублей в связи с тем, что к основной сумме задолженности прибавились еще и штрафы за уклонение от уплаты.