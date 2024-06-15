СМИ: Блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой более 144 млн рублей

Российская налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова, передает Telegram-канал Shot.

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По данным СМИ, долг блогера перед ФНС составляет 144,8 миллиона рублей. Счета у блогера заблокированы в четырех банках.

Отмечается, что причина блокировки счетов — неуплата и налоговое правонарушение. Налоговая инспекция Москвы уже подала на Гасанова в суд, чтобы взыскать с него накопившийся долг.

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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