СМИ: Блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой более 144 млн рублей

По данным СМИ, долг блогера перед ФНС составляет 144,8 миллиона рублей. Счета у блогера заблокированы в четырех банках.



Отмечается, что причина блокировки счетов — неуплата и налоговое правонарушение. Налоговая инспекция Москвы уже подала на Гасанова в суд, чтобы взыскать с него накопившийся долг.

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

