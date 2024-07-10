Мизулина: Блогер Гасанов находится в бегах
Блогер Гусейн Гасанов находится «в бегах». Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
По ее словам, на блогера обратили внимание после обращения организации в МВД. Так, Федеральная налоговая служба обратилась в суд, ряд компаний Гасанова закрыли за долги перед государством.
«Надеюсь, что Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет также честно и беспристрастно разберутся в деятельности скамеров [Асхаба] Тамаева и [Эдварда] Била», — подчеркнула Мизулина, добавив, что необходимые материалы были направлены в СК.
Ранее ФНС потребовала взыскать с Гусейна Гасанова имущество за долги по налогам в 112 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru