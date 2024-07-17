«Спорный клуб»: Рестораторы гадают о причинах закрытия столичной «Пропаганды»

Легендарный московский клуб «Пропаганда», проработавший 27 лет, объявил в своих соцсетях о закрытии. Руководство заведения поблагодарило артистов и гостей за «особую атмосферу и энергию», которые вдохновляли коллектив «на новые свершения и помогали двигаться вперед». Бухаров предположил, что у клуба могли быть проблемы из-за его идеологии.

«Пока это все гадание на кофейной гуще, там могут быть проблемы с ФНС (Федеральная налоговая служба - прим. НСН), могут быть проблемы с идеологией, которая была до этого у заведения. Пока нет понимания, что произошло», - сказал ресторатор.

Поклонники «Пропаганды» предполагают, что причиной закрытия столичного клуба могли быть «легендарные» гей-вечеринки (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), которые проводились в стенах заведения на протяжении многих лет по воскресеньям.