«Спорный клуб»: Рестораторы гадают о причинах закрытия столичной «Пропаганды»
Проблемы с налогами, гей-вечеринки или просто пришло время: почему закрылся один из самых старых клубов Москвы - в материале НСН.
Причиной закрытия столичного клуба «Пропаганда» могли стать проблемы с идеологией заведения, заявил в беседе с НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Легендарный московский клуб «Пропаганда», проработавший 27 лет, объявил в своих соцсетях о закрытии. Руководство заведения поблагодарило артистов и гостей за «особую атмосферу и энергию», которые вдохновляли коллектив «на новые свершения и помогали двигаться вперед». Бухаров предположил, что у клуба могли быть проблемы из-за его идеологии.
«Пока это все гадание на кофейной гуще, там могут быть проблемы с ФНС (Федеральная налоговая служба - прим. НСН), могут быть проблемы с идеологией, которая была до этого у заведения. Пока нет понимания, что произошло», - сказал ресторатор.
Поклонники «Пропаганды» предполагают, что причиной закрытия столичного клуба могли быть «легендарные» гей-вечеринки (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), которые проводились в стенах заведения на протяжении многих лет по воскресеньям.
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в свою очередь подчеркнул, что «Пропаганда» была «одним из самых спорных клубов» столицы.
«Причины могут быть любые - от высокой аренды до нерентабельности. Учредители могли решить свернуть бизнес, может иметь место также продажа помещения собственником, повышение аренды. Один из самых спорных клубов Москвы», - отметил собеседник НСН.
Один из самых именитых диджеев России, чье имя напрямую связано с популяризацией стиля Deep House в стране, Сергей Санчез (Sergey Sanchez) рассказал НСН, что узнал о закрытии совсем недавно. Он не смог найти слов, чтобы поделиться эмоциями, поэтому выразился довольно кратко.
«Узнал об этом пару часов назад. К сожалению, мне нечего сказать об этом», - отметил музыкант.
В мае прошлого года в клубе отменили хаус-вечеринки под названием «Четверги Санчеса», которые проходили в «Пропаганде» в течение 25 лет.
Промоутер и резидент клуба Сергей Тимошов рассказал «Афише Daily», что конкретного повода для закрытия клуба не было.
«Руководство приняло решение. Видимо, пришло время», — сказал он.
Клуб «Пропаганда» был открыт в 1997 году Кириллом Салдадзе и Александром Овсянниковым на улице Златоустинский большой переулок, 7, строение 1. За время работы в клубе выступали Франсуа Кеворкян, Деррик Мэй, Нина Кравиц, Марсель Деттманн и другие звезды мировой электронной сцены. Также о прекращении работы сообщило кафе «Люди как люди», открытое создателями «Пропаганды», отмечает «Радиоточка НСН». Кафе было открыто в Солянском тупике в Москве в 2004 году.
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