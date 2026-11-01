Стала известна дата прощания с бэк-вокалистом группы «Любэ» Тарасовым

Церемония прощания и похороны бэк-вокалиста легендарной российской группы «Любэ» Алексея Тарасова пройдут 4 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Любэ».

Умер бэк-вокалист «Любэ» Тарасов

Тарасов скончался в возрасте 64 лет. Причиной смерти артиста стало тяжелое онкологическое заболевание.

Алексей Тарасов родился в Москве 2 декабря 1961 года. Профессиональное образование получил на дирижерско-хоровом отделении Академии имени Ипполитова-Иванова. В составе «Любэ» выступал практически с момента основания коллектива.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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