Стала известна дата прощания с бэк-вокалистом группы «Любэ» Тарасовым
1 ноября 202613:04
Александр Грин
Церемония прощания и похороны бэк-вокалиста легендарной российской группы «Любэ» Алексея Тарасова пройдут 4 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Любэ».
Тарасов скончался в возрасте 64 лет. Причиной смерти артиста стало тяжелое онкологическое заболевание.
Алексей Тарасов родился в Москве 2 декабря 1961 года. Профессиональное образование получил на дирижерско-хоровом отделении Академии имени Ипполитова-Иванова. В составе «Любэ» выступал практически с момента основания коллектива.
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