На блогера Ивлееву заявили в ФАС за провокационный слоган её нового ресторана
На блогера Анастасию Ивлееву заявили в ФАС за провокационный слоган её нового ресторана Nudles by Ivleeva в Москве, сообщает 360.ru со ссылкой на директора центра «Сорок сороков» Георгия Солдатова.
По его словам, активисты движения посчитали слоган рекламной кампании «Suck It» («Соси это») оскорбительным. Двусмысленность нашли и в названии ресторана — слово Nudles напоминает Nudes и «голую вечеринку».
Активисты призвали привлечь Ивлееву к административному наказанию и обязать удалить рекламные материалы, в том числе на вывеске, а также изменить название. К слову, сама Ивлеева пояснила, что «Suck It» стоит переводить как «втягивай лапшу».
Блогер открыла в Москве азиатский бар NUDLES и заявила «Радиоточке НСН», что гастрономические тренды возвращаются в 2000-е годы. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров ранее сказал НСН, что азиатская кухня непривычна для москвичей, но на первых порах посетители пойдут в бар Ивлеевой из-за ее популярности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- CAS проведет слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой
- Министр обороны Белоусов провел встречу с военкорами
- На блогера Ивлееву заявили в ФАС за провокационный слоган её нового ресторана
- Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны
- Россияне вошли в топ-10 самых расточительных туристов в мире
- Глава МИД Китая предложить созвать «настоящую» мирную конференцию по Украине
- На Украине в Черновцах обнаружили зараженные африканской чумой туши свиней
- Краснодарский край планирует принять не менее 10 миллионов туристов за лето
- В Крыму двух украинских пограничников осудили на 17 лет за захват судна
- Российские бомбардировщики и ракетоносцы пролетели над тремя морями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru