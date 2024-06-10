На блогера Ивлееву заявили в ФАС за провокационный слоган её нового ресторана

По его словам, активисты движения посчитали слоган рекламной кампании «Suck It» («Соси это») оскорбительным. Двусмысленность нашли и в названии ресторана — слово Nudles напоминает Nudes и «голую вечеринку».

Активисты призвали привлечь Ивлееву к административному наказанию и обязать удалить рекламные материалы, в том числе на вывеске, а также изменить название. К слову, сама Ивлеева пояснила, что «Suck It» стоит переводить как «втягивай лапшу».

Блогер открыла в Москве азиатский бар NUDLES и заявила «Радиоточке НСН», что гастрономические тренды возвращаются в 2000-е годы. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров ранее сказал НСН, что азиатская кухня непривычна для москвичей, но на первых порах посетители пойдут в бар Ивлеевой из-за ее популярности.

