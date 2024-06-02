СМИ: Ивлеева решила открыть ресторан азиатской кухни в Москве
Блогер Анастасия Ивлеева откроет ресторан в Москве после скандальной «голой» вечеринки, сообщило издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу заведения.
Новый ресторан будет специализироваться на азиатской кухне. Открытие состоится 7 июня.
Блогер решила заняться ресторанным бизнесом в 2021 году. Для этого она основала компанию «Капельница-групп».
Ранее стало известно о задолженности Ивлеевой перед налоговой службой. По данным СМИ, блогер не оплатила 11 миллионов рублей.
В конце 2023 года Ивлеева участвовала в скандальной «голой» вечеринке. Это привело к разрыву контрактов с крупными рекламодателями, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru