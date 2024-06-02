СМИ: Ивлеева решила открыть ресторан азиатской кухни в Москве

Новый ресторан будет специализироваться на азиатской кухне. Открытие состоится 7 июня.

Блогер решила заняться ресторанным бизнесом в 2021 году. Для этого она основала компанию «Капельница-групп».

Ранее стало известно о задолженности Ивлеевой перед налоговой службой. По данным СМИ, блогер не оплатила 11 миллионов рублей.

В конце 2023 года Ивлеева участвовала в скандальной «голой» вечеринке. Это привело к разрыву контрактов с крупными рекламодателями, напоминает «Радиоточка НСН».

