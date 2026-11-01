СФР: Число пенсионеров в России достигло 40,5 млн человек

Правда СФР уточнил, что эти данные без учета Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

По прогнозу главы СФР Сергея Чиркова, к 2027 году количество пенсионеров в РФ вырастет до 43 млн.

При этом средний размер пенсии за год увеличился с 23 520 рублей в сентябре 2025 года до 25 469 рублей в сентябре 2026 года, а в следующем году превысит 30 тысяч и составит 30 241 рубля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».