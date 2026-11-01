СФР: Число пенсионеров в России достигло 40,5 млн человек
По состоянию на 1 августа число пенсионеров в России достигло 40,496 млн человек. Об этом сообщает Социальный фонд России (СФР).
Правда СФР уточнил, что эти данные без учета Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
По прогнозу главы СФР Сергея Чиркова, к 2027 году количество пенсионеров в РФ вырастет до 43 млн.
При этом средний размер пенсии за год увеличился с 23 520 рублей в сентябре 2025 года до 25 469 рублей в сентябре 2026 года, а в следующем году превысит 30 тысяч и составит 30 241 рубля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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