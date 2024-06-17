ФНС: Блиновская использовала 18 организаций и три ИП для уклонения от налогов
Блогер и основательница «марафона желаний» Елена Блиновская использовала для уклонения от налогов 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы в 9-м арбитражном апелляционном суде.
По ее словам, для этого применялись так называемые «агрессивные механизмы налоговой оптимизации». В частности, Блиновская перераспределяла расходы на лиц, которые использовали упрощенную систему налогообложения.
По словам представителя ФНС, все организации были созданы незадолго до того, как были заключены договора с блогером. После того, как одна из этих компаний достигала предельно возможного значения по доходам для применения упрощенной системы налогообложения, в схему включалась другая компания.
В марте супругам Блиновским предъявили окончательные обвинения — они легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов, передает «Радиоточка НСН».
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