ФНС: Блиновская использовала 18 организаций и три ИП для уклонения от налогов

Блогер и основательница «марафона желаний» Елена Блиновская использовала для уклонения от налогов 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы в 9-м арбитражном апелляционном суде.

По ее словам, для этого применялись так называемые «агрессивные механизмы налоговой оптимизации». В частности, Блиновская перераспределяла расходы на лиц, которые использовали упрощенную систему налогообложения.