ФНС: Блиновская использовала 18 организаций и три ИП для уклонения от налогов

Блогер и основательница «марафона желаний» Елена Блиновская использовала для уклонения от налогов 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы в 9-м арбитражном апелляционном суде.

По ее словам, для этого применялись так называемые «агрессивные механизмы налоговой оптимизации». В частности, Блиновская перераспределяла расходы на лиц, которые использовали упрощенную систему налогообложения.

Юрист Блиновской заявил, что четверть её клиентов не являются резидентами РФ

По словам представителя ФНС, все организации были созданы незадолго до того, как были заключены договора с блогером. После того, как одна из этих компаний достигала предельно возможного значения по доходам для применения упрощенной системы налогообложения, в схему включалась другая компания.

В марте супругам Блиновским предъявили окончательные обвинения — они легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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