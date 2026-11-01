Граждане Германии лидируют по запросам на убежище в РФ в 2026 году

По данным ведомства, за первые девять месяцев 2026 года ходатайства о предоставлении убежища подали 49 граждан ФРГ. Это наибольший показатель среди всех стран ЕС. На втором месте находится Латвия (36 заявлений), на третьем - Литва (12). Также обращения поступали от граждан Италии и Эстонии (по 7), Франции (6), Болгарии и Чехии (по 4), Греции и Польши (по 3). Единичные запросы зафиксированы от жителей Венгрии, Дании, Испании, Нидерландов и Словакии.

Всего за три квартала текущего года статус временного убежища в России запросили 136 граждан стран Евросоюза, при этом более 60% от этого числа пришлось на долю Германии и Латвии. Общий поток всех иностранцев, обратившихся за убежищем в РФ за этот период, составил 3 802 человека.

Отмечается, что граждане ФРГ занимают первое место в этой статистике на протяжении нескольких лет. Для сравнения: в 2025 году от немцев поступило 93 заявления, в 2024 году — 116, в 2023 году - 111.

Получение временного убежища в России наделяет иностранца рядом важных прав: возможностью легально проживать в стране, работать без патента или разрешения, получать медицинскую помощь по полису ОМС, а также претендовать на материальную поддержку, образование и оформление документов для выезда и въезда. Юридически этот статус рассматривается как первый шаг к оформлению вида на жительство и последующему получению российского гражданства.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что за шесть месяцев текущего года 1386 украинцев попросили убежище в России.