«От теракта до Rolls-Royce»: Налоговики взялись за Хабиба и блогера Гасанова
После обысков в клубе Нурмагомедова ФНС арестовала его счета, утверждают журналисты, при этом бизнес-блогер Гасанов не испугался перспективы остаться без элитных машин и апартаментов.
В первый день июля на первых полосах СМИ вновь появилось имя легендарного российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. СМИ утверждают, что Федеральная налоговая служба арестовала счета одного из самых богатых спортсменов страны из-за долга в 297 миллионов рублей.
Кроме того на днях стало известно о претензиях налоговиков к блогеру Гусейну Гасанову на 128 млн рублей.
ТЕРАКТ И ПОИСКИ ХАБИБА: «АБСОЛЮТНАЯ ЧУШЬ»
После трагических событий в Дагестане, где 23 июня террористы напали на церкви, синагоги и полицейских, в СМИ появилась информация, что один из нападавших тренировался в бойцовском клубе Хабиба Нурмагомедова. После этого сам Хабиб и его менеджер Ризван Магомедов объяснили, что террорист не был воспитанником клуба, тем не менее, вскоре туда нагрянули с проверками.
29 июня Telegram-канал Mash сообщил об обысках и проверках в зале на улице Юсупова в Махачкале, которые проходили несколько дней подряд. По его данным, силовики выясняли, с кем общался ликвидированный террорист Гаджимурад Кагиров, а также искали самого Хабиба для «профилактической беседы», но не нашли, поскольку того сейчас нет в России.
1 июля все тот же Mash сообщил, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей, а ранее закрыла несколько фирм, связанных с Хабибом. При этом о 306-миллионном налоговом долге бойца и блокировке счетов связанного с ним клуба Eagle FC и благотворительного фонда сообщалось еще 11 мая, так что претензии к спортсмену не возникли после теракта «на пустом месте».
Менеджер Хабиба Ризван Магомедов объяснял «Матч ТВ», что Кадиров тренировался в зале Нурмагомедова не более месяца.
«Называть его воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова неправильно. Это не соответствует действительности. В 2021 году он приходил в зал со своим старшим братом, проводил спарринги в течение месяца или около того. Все. Больше его в зале не видели», ― отмечал менеджер.
Сам Нурмагомедов назвал «абсолютной чушью» утверждения о причастности террориста к его школе.
«Он прошёл у нас в зале сбор, по-моему, пару месяцев он у нас находился. И он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время, даже полугода не было», — говорил Хабиб изданию Ruptly.
Нурмагомедов несколько раз осудил в теракт в соцсетях, однако это убедило не всех. Например, Z-блогер Юрия Подоляка написал 24 июня, что Хабиб высказался о трагедии слишком «обтекаемо». Издание Readovka также попыталось подлить масла в огонь, указав в день теракта на отсутствие реакции Хабиба, однако спустя сутки признало, что «лидеры общественного мнения Дагестана все-таки выразили соболезнования собственному народу, пусть и с опозданием».
МОЛЧАНИЕ ГАСАНОВА: БЕЗ МАШИН, НО С РОЗЫГРЫШАМИ
Помимо Хабиба ФНС ополчилась и на бизнес-блогера Гусейна Гасанова, продающего в запрещенных в России соцсетях курс «Мышление миллионера». В последние июньские выходные Telegram-каналы сообщили, что «из-за огромного долга» налоговая хочет изъять имущество Гасанова.
По данным SHOT, речь идет о 124-метровых апартаментах в «Москва-Сити» стоимостью 150 млн рублей, автомобиле Rolls-Royce Cullinan за 50 млн рублей и Chevrolet Tahoe за 11 млн рублей). Общую задолженность Гасанова налоговой журналисты оценили в 128 млн рублей.
Со своей стороны, агентство РИА Новости сообщало в середине июня, что налоговая инспекция подала в суд на Гасанова.
Сам Гусейн, у которого 30 млн подписчиков в Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пока хранит молчание на этот счет. При этом на днях он с улыбкой начал новый розыгрыш iPhone у себя в Telegram.
Другой известный блогер, бизнес-коуч Дмитрий Портнягин гораздо быстрее отреагировал на апрельскую информацию в СМИ о налоговом расследовании в его адрес. «Трансформатор» опубликовал тогда пафосное фото из зоны СВО и, несмотря на последующие задержание, допросы и суд, отделался домашним арестом по делу о неуплате налогов на сумму 124 млн рублей.
При этом автор «Марафона желаний» Елена Блиновская и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, к которым были похожие претензии, в настоящее время остаются в СИЗО. Вместе с тем мужа Блиновской, Алексея, в конце июня объявили в розыск за неявку к следователю, несмотря на то, что тот находится в зоне СВО, как утверждает адвокат Эльман Пашаев.
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