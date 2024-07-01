«От теракта до Rolls-Royce»: Налоговики взялись за Хабиба и блогера Гасанова

ТЕРАКТ И ПОИСКИ ХАБИБА: «АБСОЛЮТНАЯ ЧУШЬ»

После трагических событий в Дагестане, где 23 июня террористы напали на церкви, синагоги и полицейских, в СМИ появилась информация, что один из нападавших тренировался в бойцовском клубе Хабиба Нурмагомедова. После этого сам Хабиб и его менеджер Ризван Магомедов объяснили, что террорист не был воспитанником клуба, тем не менее, вскоре туда нагрянули с проверками.

29 июня Telegram-канал Mash сообщил об обысках и проверках в зале на улице Юсупова в Махачкале, которые проходили несколько дней подряд. По его данным, силовики выясняли, с кем общался ликвидированный террорист Гаджимурад Кагиров, а также искали самого Хабиба для «профилактической беседы», но не нашли, поскольку того сейчас нет в России.

1 июля все тот же Mash сообщил, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей, а ранее закрыла несколько фирм, связанных с Хабибом. При этом о 306-миллионном налоговом долге бойца и блокировке счетов связанного с ним клуба Eagle FC и благотворительного фонда сообщалось еще 11 мая, так что претензии к спортсмену не возникли после теракта «на пустом месте».

Менеджер Хабиба Ризван Магомедов объяснял «Матч ТВ», что Кадиров тренировался в зале Нурмагомедова не более месяца.

«Называть его воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова неправильно. Это не соответствует действительности. В 2021 году он приходил в зал со своим старшим братом, проводил спарринги в течение месяца или около того. Все. Больше его в зале не видели», ― отмечал менеджер.

Сам Нурмагомедов назвал «абсолютной чушью» утверждения о причастности террориста к его школе.

«Он прошёл у нас в зале сбор, по-моему, пару месяцев он у нас находился. И он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время, даже полугода не было», — говорил Хабиб изданию Ruptly.

Нурмагомедов несколько раз осудил в теракт в соцсетях, однако это убедило не всех. Например, Z-блогер Юрия Подоляка написал 24 июня, что Хабиб высказался о трагедии слишком «обтекаемо». Издание Readovka также попыталось подлить масла в огонь, указав в день теракта на отсутствие реакции Хабиба, однако спустя сутки признало, что «лидеры общественного мнения Дагестана все-таки выразили соболезнования собственному народу, пусть и с опозданием».