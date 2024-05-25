СМИ: Блогер Ивлеева задолжала налоговой более 11 миллионов рублей

По данным СМИ, Ивлеевой прислали два штрафа за уклонение от уплаты налогов на три тысячи рублей и предупреждение, согласно которому в случае неуплаты налогов счета блогера будут заблокированы.

Ранее ФНС России оштрафовала двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за неуплату налогов, ее долг вырос почти до полумиллиона рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

