СМИ: Блогер Ивлеева задолжала налоговой более 11 миллионов рублей
25 мая 202421:59
Блогер Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 11,2 миллиона рублей, передает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, Ивлеевой прислали два штрафа за уклонение от уплаты налогов на три тысячи рублей и предупреждение, согласно которому в случае неуплаты налогов счета блогера будут заблокированы.
Ранее ФНС России оштрафовала двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за неуплату налогов, ее долг вырос почти до полумиллиона рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Блогер Ивлеева задолжала налоговой более 11 миллионов рублей
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru