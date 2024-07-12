«Угадайте, куда летим?»: В России задержали «богатейшую ученицу Кийосаки» Закхайм
СМИ утверждают, что Наталию Закхайм с семьей допрашивают в Москве из-за обвинений в «мошенничестве», ненавистники «инфоцыган» злорадствуют, а активность в соцсетях коуча не угасала до вчерашнего вечера.
В России продолжаются проблемы у бизнес-коучей, которых в народе именуют «инфоцыганами». СМИ сообщили о задержании Наталии Закхайм, назвав ее «самой богатой ученицей Роберта Кийосаки».
Сама девушка называет себя инвестором и проводит различные тренинги в соцсетях. При этом еще вчера Закхайм рассказывала подписчикам о полетах в Дубай, Тель-Авив и Тбилиси, предложив догадаться, где будет «следующая остановка».
УЧЕНИЦА КИЙОСАКИ: «КУДА ЛЕТИМ НА ЭТОТ РАЗ?»
Находящиеся в СИЗО «Королева марафонов» Елена Блиновская и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов более известны широкой публике, чем Наталия Закхайм. При этом у нее около 150 тысяч подписчиков на YouTubе. СМИ называют девушку «опытным коучем, долларовым миллионером и успешным инвестором», у которой около 70 объектов недвижимости в Германии, Нидерландах и России. Закхайм также называет себя самой богатой ученицей американца Роберта Кийосаки, которого возвели в России в ранг гуру создатели различных бизнес-курсов.
О задержании Захкайм, а также её мужа Андрея Краснова и сына Троя Краснова сообщил рано утром 12 июля Telegram-канал Baza. По его данным, супругов задержали в петербургском аэропорту «Пулково», куда они прилетели из Мексики, а их сына – дома.
Датой задержания Захкайм и Краснова называют 10 июля. При этом активность в Telegram-канале девушки не утихала до вечера 11 июля. Она должна была провести эфир для «инвесторов с доходом от 200 тысяч в месяц», однако за десять минут до его начала сообщила о «переносе на завтра по техническим сложностям». Днем 11 июля Закхайм также опубликовала любопытный пост на фоне вдохновляющих видео, снятых из самолета.
«Все дела в Дубае решили, оставили эту красоту до следующего раза. (…) Летели мы в Израиль, в Тель-Авив. Снова по рабочим вопросам. Такая вот жизнь у инвесторов: сделки, перелеты, документы, объекты и прочие мелочи, которым нам в радость. После Тель-Авива нас притянул Тбилиси! И это не конечная точка. У нас почти сразу стоит ещё одна поездка. Как думаете, куда летим в этот раз?» - заинтриговала коуч подписчиков.
Самый точный ответ на этот вопрос на следующее утро дали журналисты, утверждающие, что Закхайм и членов ее семьи перевезли в Москву и сейчас допрашивают.
Ну а злопыхатели в комментариях уже указали на более брутальный маршрут: «В тюрьму за инфоцыганство».
ОТ БЛИНОВСКОЙ ДО ЗАКХАЙМ: «ОБМАНУТЫЕ ИНВЕСТОРЫ»
Закхайм с семьей, а также ее бизнес-партнёр Любовь Струлева проходят по статье «мошенничество», выяснила Baza.
«Все потерпевшие в разное время купили курсы по инвестированию в недвижимость, однако посчитали себя обманутыми и попросили Закхайм и её мужа вернуть деньги. Но, не получив деньги обратно, затем написали на бизнес-коуча заявления в полицию. Стоимость курса доходила до 1 млн рублей», - утверждает издание.
Официальной информации о задержании коуча пока нет. На этом фоне СМИ вспоминают истории томящихся за решеткой Елены Блиновской и Аяза Шабутдинова, а также избежавших этой участи после «претензий» со стороны силовиков Дмитрия Портнягина, Валерии Чекалиной и Гусейна Гасанова.
Наиболее драматичной выглядит ситуация с автором «Марафона желаний» Еленой Блиновской. В апреле 2023 года к ней появились налоговые претензии на 918 миллионов рублей, потом Блиновскую посадили под домашний арест, на который коуч демонстративно наплевала и оказалась под стражей.
После этого муж Блиновской, Алексей, отправился на СВО, их дети остались без присмотра родителей, однако смягчить наказание это не помогло. В конце июня сообщалось, что Блиновского могут признать банкротом и даже объявили в розыск за неявку к следователям.
На этом фоне скандальный экс-адвокат Эльман Пашаев, называющий себя сослуживцем Блиновского, сообщил, что они вместе воюют в штурмовом подразделении под Красногоровкой в Донбассе.
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