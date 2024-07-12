«Угадайте, куда летим?»: В России задержали «богатейшую ученицу Кийосаки» Закхайм

УЧЕНИЦА КИЙОСАКИ: «КУДА ЛЕТИМ НА ЭТОТ РАЗ?»

Находящиеся в СИЗО «Королева марафонов» Елена Блиновская и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов более известны широкой публике, чем Наталия Закхайм. При этом у нее около 150 тысяч подписчиков на YouTubе. СМИ называют девушку «опытным коучем, долларовым миллионером и успешным инвестором», у которой около 70 объектов недвижимости в Германии, Нидерландах и России. Закхайм также называет себя самой богатой ученицей американца Роберта Кийосаки, которого возвели в России в ранг гуру создатели различных бизнес-курсов.

О задержании Захкайм, а также её мужа Андрея Краснова и сына Троя Краснова сообщил рано утром 12 июля Telegram-канал Baza. По его данным, супругов задержали в петербургском аэропорту «Пулково», куда они прилетели из Мексики, а их сына – дома.

Датой задержания Захкайм и Краснова называют 10 июля. При этом активность в Telegram-канале девушки не утихала до вечера 11 июля. Она должна была провести эфир для «инвесторов с доходом от 200 тысяч в месяц», однако за десять минут до его начала сообщила о «переносе на завтра по техническим сложностям». Днем 11 июля Закхайм также опубликовала любопытный пост на фоне вдохновляющих видео, снятых из самолета.

«Все дела в Дубае решили, оставили эту красоту до следующего раза. (…) Летели мы в Израиль, в Тель-Авив. Снова по рабочим вопросам. Такая вот жизнь у инвесторов: сделки, перелеты, документы, объекты и прочие мелочи, которым нам в радость. После Тель-Авива нас притянул Тбилиси! И это не конечная точка. У нас почти сразу стоит ещё одна поездка. Как думаете, куда летим в этот раз?» - заинтриговала коуч подписчиков.

Самый точный ответ на этот вопрос на следующее утро дали журналисты, утверждающие, что Закхайм и членов ее семьи перевезли в Москву и сейчас допрашивают.

Ну а злопыхатели в комментариях уже указали на более брутальный маршрут: «В тюрьму за инфоцыганство».