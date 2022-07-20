21.07.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Зима близко. Останется ли Европа без российского газа?»

Международное энергетическое агентство призывает Европу срочно сократить потребление газа в связи с энергетическим кризисом. Глава МЭА Фатих Бирол заявил, что предстоящая зима может стать историческим испытанием европейской солидарности. По сообщениям СМИ в Европе даже вспомнили про уголь. Эксперты говорят, что жесткая климатическая политика не помешала: начали запускать давно закрытые шахты и электростанции. Обстановка накалилась до предела. Венгрия уже объявила ЧС, ограничив экспорт газа. Более того, танкеры не доходят до бедных стран — их разворачивают в Европу. Уголь тоже резко подорожал: 400 долларов за тонну — абсолютный рекорд.

Участники пресс-конференции:

ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков;

директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

На какой период времени Россия прекратила поставки газа в Европу?

Останется ли Европа совсем без газа?

На сколько вырастут цены ближе к зиме?

Есть ли у Европы альтернативы, кроме российского газа?

Что может решить «газовый» конфликт между Европой и Россией?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



