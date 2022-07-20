21.07.2022 состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с газом в Европе.
21.07.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Зима близко. Останется ли Европа без российского газа?»
Международное энергетическое агентство призывает Европу срочно сократить потребление газа в связи с энергетическим кризисом. Глава МЭА Фатих Бирол заявил, что предстоящая зима может стать историческим испытанием европейской солидарности. По сообщениям СМИ в Европе даже вспомнили про уголь. Эксперты говорят, что жесткая климатическая политика не помешала: начали запускать давно закрытые шахты и электростанции. Обстановка накалилась до предела. Венгрия уже объявила ЧС, ограничив экспорт газа. Более того, танкеры не доходят до бедных стран — их разворачивают в Европу. Уголь тоже резко подорожал: 400 долларов за тонну — абсолютный рекорд.
Участники пресс-конференции:
- ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков;
- директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- На какой период времени Россия прекратила поставки газа в Европу?
- Останется ли Европа совсем без газа?
- На сколько вырастут цены ближе к зиме?
- Есть ли у Европы альтернативы, кроме российского газа?
- Что может решить «газовый» конфликт между Европой и Россией?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8