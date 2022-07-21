Европейцам предрекли трудности в преддверии отопительного сезона
Игорь Юшков отметил, что страны заполнили подземные хранилища газом на 63%, но теперь это будет делать сложнее.
Европе становится сложнее готовиться к отопительному сезону, несмотря на работу «Северного потока», заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН.
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«Сегодня запустили в эксплуатацию «Северный поток» на тех же объемах, что были до ремонта, до 10 июля. В этом плане пока ничего не изменилось. Европейцы после окончания предыдущего отопительного сезона, с апреля, ситуация была довольно хорошая, они активно начали закачивать в подземные хранилища, сегодня у них примерно на 63% заполнены подземные хранилища. Апрель-май, начало июня они бодро закачивали. Тогда были большие излишки, а сейчас сложнее готовиться к отопительному сезону», - рассказал он.
Международное энергетическое агентство призывает Европу срочно сократить потребление газа в связи с энергетическим кризисом. Глава МЭА Фатих Бирол заявил, что предстоящая зима может стать историческим испытанием европейской солидарности. По сообщениям СМИ в Европе даже вспомнили про уголь.
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