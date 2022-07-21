Аналитик рассказал, кто больше всех пострадает из-за нехватки российского газа
Сергей Пикин уверен, что большие проблемы будут у Германии и стран Прибалтики, Польша также рискует потерять поставки угля.
Наибольшие проблемы из-за ограничений поставок российского газа будут у Германии и стран Прибалтики, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре.
«Будет понятно ближе к отопительному сезону, просто немцы больше всех потребляют газа, больше всех из России потребляют газа по объему. Конечно, у них проблема с заполнением хранилищ, наиболее острая проблема для них – как они будут проходить зимний период. Это проблема и для стран Прибалтики, не только для Эстонии, поляки тоже близки к такой ситуации. Но в Польше проблема даже не по газу, а по углю, потому что они уже сейчас понимают, что санкции, которые будут реализованы в августе, не гарантируют им регулярность поставок угля», - отметил он.
Европейские власти при дефиците газа начнут отключать промышленные предприятия, но меры могут затронуть и обычных граждан, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 391 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 529 / сут.
- В Британии назначены слушания по референдуму о независимости Шотландии
- Синоптик: В Центральной России до конца лета холода больше не будет
- На Украине опровергли информацию о госпитализации Зеленского
- Петр Бирюков назвал сроки ремонта сгоревшей крыши дома на Ленинском проспекте
- СМИ: российский теннисист Карен Хачанов стал жертвой немецких грабителей
- СМИ: Великобритания направит Украине пушки и 50 тысяч снарядов
- Россия лишилась виски Jim Beam и The Famous Grouse
- Европейский центробанк повысил базовую ставку впервые с 2011 года
- Минюст потребовал ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»
- Мантуров предупредил о частичной отмене параллельного импорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru