Аналитик рассказал, кто больше всех пострадает из-за нехватки российского газа

Наибольшие проблемы из-за ограничений поставок российского газа будут у Германии и стран Прибалтики, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре.

«Будет понятно ближе к отопительному сезону, просто немцы больше всех потребляют газа, больше всех из России потребляют газа по объему. Конечно, у них проблема с заполнением хранилищ, наиболее острая проблема для них – как они будут проходить зимний период. Это проблема и для стран Прибалтики, не только для Эстонии, поляки тоже близки к такой ситуации. Но в Польше проблема даже не по газу, а по углю, потому что они уже сейчас понимают, что санкции, которые будут реализованы в августе, не гарантируют им регулярность поставок угля», - отметил он.

Европейские власти при дефиците газа начнут отключать промышленные предприятия, но меры могут затронуть и обычных граждан, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН.

