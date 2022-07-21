«Откат санкций»: Евросоюз может отказаться от ограничений по нефти осенью
Сергей Пикин отметил, что некоторые ограничения уже начинают сниматься, в Европе осознают масштаб последствий от санкций.
Евросоюз может пересмотреть ряд санкций ближе к началу отопительного сезона, «откат» ограничений уже начался, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН.
«Каждый новый пакет санкций все более беззубый, потому что фантазии не хватает, что можно придумать. Сейчас идет некий обратный откат по санкциям, с физических лиц начали снимать после решения судов, в частных моментах, касательно продовольствия и так далее – начали понимать, потому что санкции могут влиять на тех, кто их вводит. Они могут пересмотреть свои решения по нефти и нефтепродуктам ближе к началу отопительного сезона», - отметил он.
Европе становится сложнее готовиться к отопительному сезону, несмотря на работу «Северного потока», заявил ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН.
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