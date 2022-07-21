«Туманный флот»: Как нефтяные компании обходят антироссийские санкции

Игорь Юшков отметил, что некоторые игроки рынка готовы брать на себя санкционные риски и перевозить нефть неофициально. 

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН рассказал, как нефтяным компаниям удается обходить антироссийские санкции.

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«Есть вопрос о физической достаточности танкеров, которые готовы перевозить российскую нефть. Опыт марта-апреля показал, что есть такие суда, которые перевозят – так называемый «туманный флот», который официально не существует и перевозит подсанкционную нефть Ирана, Венесуэлы и так далее. Массовая перегрузка идет у берегов Кипра, у берегов Греции, они очень активно занимаются этой перевозкой, просто просят больше денег за это, берут на себя риски», -

Евросоюз может пересмотреть ряд санкций ближе к началу отопительного сезона, «откат» ограничений уже начался, заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНефть
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