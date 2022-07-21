«Убивает потребителей»: Аналитик объяснил увеличенные поставки СПГ в Европу

Америка действительно увеличила поставки СПГ в Европу, но не из-за благородных целей, а по экономическим соображениям, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН.

«Американцы не собираются помогать Европе, они не пришлют СПГ, они продадут его, если будут высокие цены. Теперь европейцы платят много, там торжественные заголовки были, что американский СПГ обогнал объемы месячных поставок российский газ – «ура», но явно, что с точки зрения экономики европейцы этому не рады – цены огромные, летом 1800 долларов за тысячу кубов, никогда такого не было в истории, экономически – это коллапс, это убивает потребителей», - объяснил он.

Наибольшие проблемы из-за ограничений поставок российского газа будут у Германии и стран Прибалтики, заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре.

