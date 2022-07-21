«Без горячей воды и светофоров»: Дефицит газа в Европе затронет промышленность и семьи
Игорь Юшков объяснил, что уже сейчас европейские власти разрабатывают различные меры, готовясь к нехватке газа.
Европейские власти при дефиците газа начнут отключать промышленные предприятия, но меры могут затронуть и обычных граждан, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН.
{{related_post_BPMWS0oHt}}
«Европейские власти пытаются спасти компании от банкротств, кредиты выдают, субсидируют, но если зимой газа будет жестко не хватать, в первую очередь они будут промышленность отключать, чтобы сохранить отопление социальных учреждений, граждан. Если какой-то радикальный сценарий, то начнут с того, что горячую воду по часам будут давать, может, и до этого дойдем. Есть «интересные» предложения, говорят, давайте светофоры отключать по ночам уже сейчас, подсветку зданий и так далее. Интересная идея – ночью понижать температуру в домах, что-то такое оригинальное», - рассказал Юшков.
Европа не может запустить «Северный поток – 2», потому что газопровод является основой санционной политики, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 391 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 529 / сут.
- В Британии назначены слушания по референдуму о независимости Шотландии
- Синоптик: В Центральной России до конца лета холода больше не будет
- На Украине опровергли информацию о госпитализации Зеленского
- Петр Бирюков назвал сроки ремонта сгоревшей крыши дома на Ленинском проспекте
- СМИ: российский теннисист Карен Хачанов стал жертвой немецких грабителей
- СМИ: Великобритания направит Украине пушки и 50 тысяч снарядов
- Россия лишилась виски Jim Beam и The Famous Grouse
- Европейский центробанк повысил базовую ставку впервые с 2011 года
- Минюст потребовал ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»
- Мантуров предупредил о частичной отмене параллельного импорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru