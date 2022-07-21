«Без горячей воды и светофоров»: Дефицит газа в Европе затронет промышленность и семьи

Европейские власти при дефиците газа начнут отключать промышленные предприятия, но меры могут затронуть и обычных граждан, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН.

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«Европейские власти пытаются спасти компании от банкротств, кредиты выдают, субсидируют, но если зимой газа будет жестко не хватать, в первую очередь они будут промышленность отключать, чтобы сохранить отопление социальных учреждений, граждан. Если какой-то радикальный сценарий, то начнут с того, что горячую воду по часам будут давать, может, и до этого дойдем. Есть «интересные» предложения, говорят, давайте светофоры отключать по ночам уже сейчас, подсветку зданий и так далее. Интересная идея – ночью понижать температуру в домах, что-то такое оригинальное», - рассказал Юшков.

Европа не может запустить «Северный поток – 2», потому что газопровод является основой санционной политики, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре.

