«Германия, Италия, Турция»: Названы основные потребители российского газа
Сергей Пикин и Игорь Юшков в пресс-центре НСН рассказали, кто наращивает потребление российского газа – сами россияне, Турция, а также Китай.
«Газпром» будет ориентироваться все больше на внутреннего потребителя, в процентном соотношении россияне – главные покупатели газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре.
«Граждане России являются основными покупателями российского газа, в процентном соотношении так было всегда. Ключевая программа «Газпрома» на текущий момент – газификация страны, это самый надежный потребитель, который давно ждет газ», - отметил он.
Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, какие внешние покупатели продолжают активно сотрудничать с Россией по поставкам газа.
«Из внешних останется Германия, Италия, Турция может обогнать Италию, потому что в Турции много контрактов с привязкой к нефти, выгодная цена. Белорусы тоже могут войти в тройку потребителей, и китайцы – сильно наращивают», - добавил Юшков.
Наибольшие проблемы из-за ограничений поставок российского газа будут у Германии и стран Прибалтики, заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре.
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