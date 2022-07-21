«Германия, Италия, Турция»: Названы основные потребители российского газа

«Газпром» будет ориентироваться все больше на внутреннего потребителя, в процентном соотношении россияне – главные покупатели газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре.

«Граждане России являются основными покупателями российского газа, в процентном соотношении так было всегда. Ключевая программа «Газпрома» на текущий момент – газификация страны, это самый надежный потребитель, который давно ждет газ», - отметил он.

Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, какие внешние покупатели продолжают активно сотрудничать с Россией по поставкам газа.