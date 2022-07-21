«Германия, Италия, Турция»: Названы основные потребители российского газа

Сергей Пикин и Игорь Юшков в пресс-центре НСН рассказали, кто наращивает потребление российского газа – сами россияне, Турция, а также Китай. 

«Газпром» будет ориентироваться все больше на внутреннего потребителя, в процентном соотношении россияне – главные покупатели газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре.

«Граждане России являются основными покупателями российского газа, в процентном соотношении так было всегда. Ключевая программа «Газпрома» на текущий момент – газификация страны, это самый надежный потребитель, который давно ждет газ», - отметил он.

Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, какие внешние покупатели продолжают активно сотрудничать с Россией по поставкам газа.

«Лучше замерзнут»: Аналитик объяснил, почему ЕС не запустит «Северный поток-2»

«Из внешних останется Германия, Италия, Турция может обогнать Италию, потому что в Турции много контрактов с привязкой к нефти, выгодная цена. Белорусы тоже могут войти в тройку потребителей, и китайцы – сильно наращивают», - добавил Юшков.

Наибольшие проблемы из-за ограничений поставок российского газа будут у Германии и стран Прибалтики, заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ТурцияКитайГерманияИсточники Газа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры