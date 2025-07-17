Выплата в миллион рублей за рождение ребенка – это прекрасная мера, регионы сегодня предлагают самые эффективные способы влияния на демографическую ситуацию, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.

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«Семья получает одну зарплату мужа во время рождения ребенка. Семья становится беднее, но платят они больше за все. Поэтому и существуют льготы для поддержки семей. В Нижегородской области уже вводят выплату в один миллион рублей за ребенка, это прекрасно. Губернаторы сегодня заинтересованы в том, чтобы повышать рождаемость, у них есть такой показатель в оценке работы. Поэтому главы регионов теперь соревнуются в эффективности таких мер. В регионах у нас теперь очень разнообразные меры», - рассказал он.

Ранее российский певец, многодетный отец Александр Бердников заявил в пресс-центре НСН, что большая семья – это весело, а подрастающие дети радуют глаз.

