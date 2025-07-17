«Ко мне, как к уполномоченному по правам ребенка, традиционно поступает огромное количество обращений от родителей. Первое место по количеству занимают обращения, связанные с правом ребенка на семью и семейные связи – где будет жить ребенок после развода, порядок общения с ребенком после развода. Часто обращаются папы, родственники со стороны папы. Второе место занимают вопросы, связанные с образованием. Это и нехватка мест в школах и детских садах, и школьные конфликты, буллинг. И третье место – это как раз вопросы, связанные с социальным обеспечением. Многие не знают, куда обратиться, к какому специалисту, в какое ведомство», - отметила она.

Она напомнила, что все льготы поступают только по заявлению, не все родители понимают, как получать выплаты.

«У меня четверо детей, я получала не все льготы и пособия, на которые мы могли претендовать в свое время», - добавила она.

Ранее депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН раскрыл детали виртуального помощника для семей «Мамин бот».

