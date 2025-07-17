Миронов представил цифровой помощник семьям «Мамин бот»
Депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН представили федеральный проект, который поможет всем семьям разобраться в большом количестве льгот.
Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН раскрыл детали виртуального помощника для семей «Мамин бот».
«Мы презентуем новый федеральный проект «Мамин бот». Что это такое? Дело в том, что очень трудно разобраться, какие льготы есть сегодня, что нужно делать, чтобы эти льготы получить… Материнский капитал, льготы по оплате ЖКХ, льготы для многодетных семей. Мы решили сделать такой цифровой помощник для всех – для многодетных семей, для семей с инвалидами, для одиноких мам или пап. Мы назвали проект «Мамин бот», потому что это как от мамы тепло, забота, уют. Я уверен, что многие воспользуются этим чатом, найдут здесь поддержку и подсказки», - рассказал он.
Со своей стороны, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев добавил, что бот предлагает адресную помощь.
«Существует около 20 льгот, которые положены тем, кто родил. Еще дополнительные льготы предусмотрены для многодетных семей, в Москве около 18 льгот дополнительных. Разобраться в этой помощи бывает сложно. Родили второго, третьего ребенка, а что положено? Люди начинают ходить, писать, изучать. Мы сделали принцип одного окна, набиваешь в Telegram «Мамин бот», тебе приходит адресная помощь. Вам сразу напишут, какие документы и куда надо направить, чтобы получить льготы», - добавил он.
«Мамин Бот» — это первый в России помощник, благодаря которому каждый родитель сможет легко разобраться в доступных льготах и выплатах как на федеральном, так и региональном уровне, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это инструмент, который собрал воедино все льготы для семей. Отвечая на простые вопросы, пользователи получают полную информацию о положенных им выплатах и пошаговые инструкции, как их оформить.
Столица станет пилотным регионом, при этом информация о федеральных льготах будет полезна для жителей всей страны. В скором времени в чат-боте появится информация о господдержке родителей в Краснодарском крае, Республике Коми, Свердловской, Рязанской и Ростовской областях, а далее и в других регионах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru