Со своей стороны, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев добавил, что бот предлагает адресную помощь.

«Существует около 20 льгот, которые положены тем, кто родил. Еще дополнительные льготы предусмотрены для многодетных семей, в Москве около 18 льгот дополнительных. Разобраться в этой помощи бывает сложно. Родили второго, третьего ребенка, а что положено? Люди начинают ходить, писать, изучать. Мы сделали принцип одного окна, набиваешь в Telegram «Мамин бот», тебе приходит адресная помощь. Вам сразу напишут, какие документы и куда надо направить, чтобы получить льготы», - добавил он.

«Мамин Бот» — это первый в России помощник, благодаря которому каждый родитель сможет легко разобраться в доступных льготах и выплатах как на федеральном, так и региональном уровне, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это инструмент, который собрал воедино все льготы для семей. Отвечая на простые вопросы, пользователи получают полную информацию о положенных им выплатах и пошаговые инструкции, как их оформить.

Столица станет пилотным регионом, при этом информация о федеральных льготах будет полезна для жителей всей страны. В скором времени в чат-боте появится информация о господдержке родителей в Краснодарском крае, Республике Коми, Свердловской, Рязанской и Ростовской областях, а далее и в других регионах.

