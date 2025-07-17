В Госдуме отказались вводить налог на бездетность

Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН напомнил, что в СССР такая мера была: с 28 лет люди платили налог, если не родили ребенка.

Налог на бездетность сегодня официально не обсуждается, заявил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.

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«Идеи о том, чтобы стимулировать рождаемость через негативные истории, тоже есть. Они иногда обсуждаются, но на сегодняшний день таких инициатив нет. Налог на бездетность – одна из мер, которая часто звучит на различных форумах. В СССР такая мера была, с 28 лет люди платили налог, если не родили ребенка. Я думаю, что у нас в ближайшее время не будет подобных инициатив», - пояснил он.

Налог на бездетность – не панацея, эта мера должна работать в комплексе с другими, заявил ранее в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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