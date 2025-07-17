Депутат Гусев анонсировал законопроект о ценах на проезд в такси с детьми

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил НСН, что цена с детским креслом в такси в два раза выше, чего быть не должно. 

В Госдуме готовится законопроект, который решит проблему дорогого и сложного проезда в такси с детьми, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.

Таксопарки исчезнут? 90% таксистов в России работают нелегально
«В такси с большим количеством детей не проехать – это точно. Цена с детским креслом в два раза выше. Мы внесли законопроект о том, чтобы цена с детским креслом не повышалась. Также сейчас готовим решение с транспортным комитетом Госдумы. В ближайшее время будет легче с этим, мы расскажем чуть позже детали. Просто хочу заметить, что Госдуме этот вопрос активно обсуждается», - рассказал он.

В Госдуме обсуждается вопрос о том, чтобы поездки с детьми в такси не стоили дороже, чем обычные, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Депутаты считают, что тариф «Детский», который обычно дороже, не должен существовать, так как это приводит к переплате для пассажиров с детьми. Также обсуждается возможность введения налогового вычета, который компенсировал бы разницу в стоимости. До этого рассматривался вопрос об ограничении роста цен на поездки с детьми, чтобы перевозчики не могли повышать стоимость более чем на 5%, если требуется детское удерживающее устройство.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ТаксиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры