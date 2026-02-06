09.02.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От Простоквашино до Буратино. Что ждет кинопрокат в 2026 году?»

Производство фильмов в России достигнет пика в 2026 году, а для устойчивого развития отрасли нужно от 300 прокатных релизов, заявила министр культуры Ольга Любимова.

С начала 2026 года в прокате доминируют сказки: лидером по сбору стала картина «Чебурашка 2», за первые три недели она собрала около 5,5 млн и её посмотрели более 10 млн человек. На втором месте – «Простоквашино», фильм заработал 2,279 млрд рублей при 4,5 млн зрителей, третья позиция закрепилась за «Буратино» – фильм собрал 2,251 млрд рублей, его посмотрели 4,2 млн человек.

Другим модным трендом становится возрождение интереса к прошлому – об этом говорит увлеченность зрителей историческими картинами, военной темой, детективами, а также сюжетами о советском наследии. В последние годы российское кино активно ориентируется на массового зрителя, сочетая ностальгию, семейные ценности и коммерческий успех.

Однако, несмотря на внушительные кассовые сборы таких фильмов, как «Чебурашка 2», отечественный кинематограф сталкивается с проблемами: нехваткой оригинальных сюжетов, недостатком квалифицированных сценаристов, режиссеров и технических специалистов, что приводит к дефициту по-настоящему ярких, новаторских картин и перекосу в сторону коммерческих проектов в ущерб долгосрочному вкладу в культуру.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие новые тренды будут популярными в кинематографе в 2026 году?

Какие меры принимаются того, чтобы зрители посещали кинотеатры?

Как сегодня кинотеатры конкурируют со стримингами?

Как сегодня поддерживают молодых режиссеров и авторское кино?

Какую роль сегодня играют кинофестивали?

Существует ли объективно плохой или хороший фильм, или это всегда вопрос вкуса и контекста?

Что сегодня мешает развитию современного кинематографа, и как можно это исправить?

Участники пресс-конференции:

Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин;

Кинокритик Давид Шнейдеров.

