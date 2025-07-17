Депутат Гусев призвал выплачивать зарплату многодетным матерям
17 июля 202512:00
Ева Никитина
Депутат Дмитрий Гусев заявил НСН, что вопрос выплаты материнской зарплаты прорабатывается уже четыре года.
Многодетным женщинам в России необходимо платить зарплату, заявил в пресс-центре НСН первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«Когда у женщин трое и больше детей, ее материнская жизнь становится работой. Она работает без выходных, без праздников, круглосуточно. У нас есть программная идея о материнской зарплате. Вчера на заседании мы снова задали этот вопрос. Мы предлагаем платить материнскую зарплату хотя бы многодетным. Мы над этим работаем уже четыре года, но очень сложно убеждать людей. Многие говорят, что это будет демотивировать людей как-то. Но мы будем стоять на этой идее. Уверен, что в ближайшее время ее получится реализовать», - рассказал он.
Ранее депутаты предлагали выплачивать разовые денежные выплаты в размере 1,5-2 миллиона рублей родителям, чтобы повышать рождаемость, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Гусев призвал выплачивать зарплату многодетным матерям
- Детский омбудсмен Волынец озвучила самые частые обращения от родителей
- Россия передала Украине еще тысячу тел военных ВСУ
- Заноза и манипулятор: Израиль готов расколоть Сирию без разрешения от Трампа
- Депутат Гусев анонсировал законопроект о ценах на проезд в такси с детьми
- Минобороны: Киев готовит провокацию с аммиаком на предприятии в ДНР
- Певец Бердников рассказал, какими льготами для многодетных семей пользуется
- Миронов представил цифровой помощник семьям «Мамин бот»
- Ряд районов Калининградской области остались без света из-за аварии на ТЭЦ
- В Ираке более 60 человек погибли при пожаре в гипермаркете
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru