Депутат Гусев призвал выплачивать зарплату многодетным матерям

Депутат Дмитрий Гусев заявил НСН, что вопрос выплаты материнской зарплаты прорабатывается уже четыре года.

Многодетным женщинам в России необходимо платить зарплату, заявил в пресс-центре НСН первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

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«Когда у женщин трое и больше детей, ее материнская жизнь становится работой. Она работает без выходных, без праздников, круглосуточно. У нас есть программная идея о материнской зарплате. Вчера на заседании мы снова задали этот вопрос. Мы предлагаем платить материнскую зарплату хотя бы многодетным. Мы над этим работаем уже четыре года, но очень сложно убеждать людей. Многие говорят, что это будет демотивировать людей как-то. Но мы будем стоять на этой идее. Уверен, что в ближайшее время ее получится реализовать», - рассказал он.

Ранее депутаты предлагали выплачивать разовые денежные выплаты в размере 1,5-2 миллиона рублей родителям, чтобы повышать рождаемость, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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