10.02.2026 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нападение вместо урока: Как вылечить буллинг в школах?»

За последние двое суток в российских школах случилось три нападения, совершённых учениками. В Уфе и двух городах Красноярского края зафиксированы случаи с применением оружия, поджогом и ножевыми ранами. Все нападения были совершены подростками, а одна из основных версий следствия — это возможная травля со стороны одноклассников, так называемый буллинг. Первое в 2026 году нападение на школу произошло 22 января: тогда 13-летний ученик ранил ножом уборщицу лицея №37 в Нижнекамске.

В Общественной палате РФ заявили, что буллинг должен строго караться — например, самых активных организаторов травли можно отправлять на перевоспитание в спецучреждения.

В Государственной думе РФ мнения разошлись - депутат Яна Лантратова заявила, что СМИ должны писать о нападениях детей на школы и «звонить во все колокола», в свою очередь депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась в Роскомнадзор с предложением запретить публикацию видео школьных атак, объяснив это «вирусным распространением» и опасностью подражания.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в российских школах появится новая система фиксации происшествий - журнал для учета конфликтных ситуаций с участием учеников.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как остановить череду жутких нападений в школах?

Молчание, огласка или спецучереждения, как остановить насилие в школах?

Цифровая сигнализация - поможет ли мониторинг соцсетей?

Травля из-за лишнего веса. Кто должен нести ответственность за жестокой детей в школе?

Как доказать факт буллинга?

Должен ли директор школы нести ответственность за буллинг?

Участники пресс-конференции:

Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский;

Вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик;

Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель и эксперт Университета Интегративной Психологии и Психотерапии (УИПП) Егор Калино.

