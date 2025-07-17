Певец Бердников рассказал, какими льготами для многодетных семей пользуется
Александр Бердников заявил НСН, что льготы для многодетных семей очень помогают экономить сразу в нескольких сферах.
Российский певец, многодетный отец Александр Бердников в пресс-центре НСН рассказал, какими льготами от государства пользуется его семья.
«У нас есть скидка на ЖКХ. На один автомобиль у нас распространяется бесплатная парковка, он также освобождается от налога. Еще мы можем бесплатно ходить в музеи, зоопарки, посещать культурные мероприятия. У нас идет выплата по многодетности, моей супруге выплачивают деньги. Это действительно помогает, за это хочется сказать спасибо. Было бы здорово, если бы люди могли всю информацию о льготах получать в одном месте. Когда у человека больше трех детей, его могут оштрафовать, если на заднем сидении четверо пассажиров. Эту проблему хотелось бы как-то решать», - отметил он.
Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН ранее раскрыл детали виртуального помощника для семей «Мамин бот».
«Мамин Бот» — это первый в России помощник, благодаря которому каждый родитель сможет легко разобраться в доступных льготах и выплатах как на федеральном, так и региональном уровне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru