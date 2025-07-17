«Будет весело!»: Певец Бердников призвал россиян создавать большие семьи

Многодетный отец Александр Бердников в пресс-центре НСН призвал россиян пользоваться льготами, которые предоставляет государство.

Большая семья – это весело, а подрастающие дети радуют глаз, заявил в пресс-центре НСН российский певец, многодетный отец Александр Бердников.

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«Я считаю, что нашим женщинам, женам, которые рожают детей, нужно платить зарплату. Мне кажется, они этого достойны, они сидят с детьми, с утра до ночи занимаются бытом, формируют наше новое поколение. Не бойтесь, друзья! Всегда создавайте большие семьи, потому что это всегда весело, это всегда здорово. Когда дети вырастут, это огромное удовольствие - смотреть на них. Призываю всех россиян строить большие семьи, у нас есть выплаты и льготы. И Бог поможет, и государство», - отметил он.

Ранее депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН раскрыл детали виртуального помощника для семей «Мамин бот», благодаря которому каждый родитель сможет легко разобраться в доступных льготах и выплатах как на федеральном, так и региональном уровне.

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ФОТО: НСН
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