16.03.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Зачем мне солнце Монако? Каким будет туризм для россиян?»

Эксперты туристического рынка опять взволнованы. Не успели отойти от пандемии, как появились санкции. Каждый день в туризме происходят изменения. С 28 февраля европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. В качестве ответной меры российские власти ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран. После недавнего закрытия сразу 13 туроператоров в России эксперты поставили под сомнение выживание выездного туризма в имеющихся условиях, возможно, именно поэтому с сегодняшнего дня в Российской Федерации запустился новый этап государственной программы туристического кэшбэка. Правительство России одобрило продление на 2022 год возможности приобретать путевки в детские лагеря в рамках акции кешбэка. Отправиться в лагерь по путевке, купленной, по программе дети смогут с 1 мая.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что в случае долгого сохранения введённых против России санкций, туристическая отрасль будет полностью переформатирована.

В ходе пресс-конференции эксперты обсудят, какие международные направления открыты для россиян и какие образом трансформируется российский туризм.

Участники пресс-конференции:

Член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева;

Основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов;

Руководитель компании «Байбородин и партнеры» Александр Байбородин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

