«Вулканы, медведи»: Организатор туров рассказал о популярных внутренних направлениях

Вадим Мамонтов отметил, что путешественников больше всего привлекают Камчатка, Алтай, Байкал, Карелия и Кавказ. 

В этом году популярны будут не только традиционные направления отдыха в России, туристам предложат новые форматы экспедиций, заявил основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.

В Госдуме назвали страны, которые заинтересованы в увеличении турпотока из России

«Основные направления интересные в этом году – это традиционные Камчатка, Алтай, Байкал, Карелия, Кавказ. По ним фиксируем основной интерес путешественников. Есть экспедиционные круизы, которые набирают обороты. Это Курильские острова, Камчатка, вплоть до острова Врангеля – увидеть медведей, пройтись по кратеру вулкана, поплавать в озере кратера вулкана, в этом году это возможно», - рассказал он.

На сегодняшний день «открытые» для россиян туристические страны заинтересованы в увеличении турпотока, заявила член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН.

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