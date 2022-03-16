В Госдуме назвали страны, которые заинтересованы в увеличении турпотока из России
Алла Салаева отметила, что сейчас российские туроператоры активно взаимодействуют с компаниями ряда стран.
На сегодняшний день «открытые» для россиян туристические страны заинтересованы в увеличении турпотока, заявила член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН.
«Идет перезагрузка туристического рынка в России. Сегодня у нас наиболее популярные направления, которые остаются доступными для россиян – это Турция, ОАЭ, Индия, Египет, Вьетнам, Таиланд, Тунис. Конечно, эти страны заинтересованы в увеличении турпотока. Наши туроператоры вместе с компаниями этих стран отрабатывают, чтобы обеспечить комфортные условия для россиян», - отметила она.
С 28 февраля европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. В качестве ответной меры российские власти ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран.
Несмотря на отмены международных полетов отечественных авиакомпаний, россияне могут без пересадки полететь в путешествие в 15 стран зарубежными перевозчиками. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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