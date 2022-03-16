«Открывать Россию»: Регионы призваны развивать внутренний туризм

«С точки зрения уникальности регионов, мы видим, что сейчас происходит, каждый находит свою нишу. Регионы поднимают свою историю для того, чтобы туристы заинтересовались. Пришло время открывать Россию самим для себя», - отметила она.

Гостиничный бизнес старается не повышать цены, которые закладываются в стоимость туров, заявил основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН ранее.