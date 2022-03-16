«Открывать Россию»: Регионы призваны развивать внутренний туризм
Алла Салаева отметила, что сейчас регионы России поднимают свою историю и готовы продемонстрировать уникальность для туристов.
Член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН заявила, что сегодня каждый регион может привлечь внимание туристов своей историей и уникальностью.
«С точки зрения уникальности регионов, мы видим, что сейчас происходит, каждый находит свою нишу. Регионы поднимают свою историю для того, чтобы туристы заинтересовались. Пришло время открывать Россию самим для себя», - отметила она.
Гостиничный бизнес старается не повышать цены, которые закладываются в стоимость туров, заявил основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН ранее.
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