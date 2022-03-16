«Открывать Россию»: Регионы призваны развивать внутренний туризм

Алла Салаева отметила, что сейчас регионы России поднимают свою историю и готовы продемонстрировать уникальность для туристов. 

Член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН заявила, что сегодня каждый регион может привлечь внимание туристов своей историей и уникальностью.

Организатор туров: Гостиницы постараются не менять цены

«С точки зрения уникальности регионов, мы видим, что сейчас происходит, каждый находит свою нишу. Регионы поднимают свою историю для того, чтобы туристы заинтересовались. Пришло время открывать Россию самим для себя», - отметила она.

Гостиничный бизнес старается не повышать цены, которые закладываются в стоимость туров, заявил основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыРоссийские Туристы
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